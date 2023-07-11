Эксперты: рост утильсбора оставит Lada Vesta без конкурентов

Продажи новой Lada Vesta "набирают обороты". Уже в первый месяц после выхода на рынок модель вошла в топ-10 российских бестселлеров, а на последней неделе июня ворвалась в тройку лидеров, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

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Как рассказал директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский, высокий спрос Lada Vesta NG прогнозировался еще до выхода этой модели на рынок. Основной фактор успеха - это отсутствие конкурентов по цене и качеству: китайские "одноклассники" гораздо дороже отечественного бестселлера, разрыв по цене составляет от полумиллиона и более.

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"Второй составляющей успеха является то, что на складах дилеров есть в наличии автомобили во всех комплектациях: дефицита нет, но наблюдается нарастающий спрос. Потребители видят на дорогах своих городов новые Lada Vesta, известность модели растет и продажи начинают набирать обороты. Самая популярная версия на данный момент - Vesta SW Cross", - констатирует Александр Шапринский.

А вот руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что высокий спрос на Lada Vesta NG объясняется тем, что новинка представлена в большом разнообразии кузовов: седан, универсал, кросс-седан и кросс-универсал. Также у потребителей есть возможность выбора объема мощности двигателя - 90 л.с. и 106 л.с. - и продажи авто с разной мощностью находятся сейчас примерно на одном уровне.

При этом, по словам эксперта, пока большинство клиентов дилерских центров приобретают именно базовую версию Comfort, которая несмотря на доступную цену (1 млн 239 тыс. 900 рублей за версию с 90-сильным мотором), оснащена некоторыми премиальными опциями, например, светодиодной оптикой и запуском двигателя кнопкой. Возможно, повышенный спрос именно на данную комплектацию объясняется не только выгодной стоимостью, но и временным отсутствием других вариаций.

Между тем, АвтоВАЗ продолжает наращивать темпы производства Lada Vesta. Согласно данным производителя, в июне было выпущено 5,7 тыс. этих автомобилей против 6,3 тыс. экземпляров Lada Granta. Таким образом, флагманская модель имеет шансы догнать "бюджетник" по объему реализации, который сегодня является бестселлером на российском авторынке.

Показательно, что на минувшей неделе Lada Vesta поднялась уже на второе место в рейтинге продаж, гласят данные АО "ППК".

В то же время у "Весты" появляется всё больше китайских конкурентов, которые выходят на наш рынок: Kaiyi E5, Changan Alsvin, BAIC U5 Plus и др.

Как прогнозирует Александр Шапринский, в городах-миллионниках и крупных региональных центрах Lada Vesta займет лидирующие позиции. Однако в целом по стране перевес будет в пользу Lada Granta - это самый популярный бюджетный автомобиль.

"Основным фактором, пока ограничивающим продажи Vesta, является отсутствие автоматической трансмиссии. Поэтому часть клиентов могут выбрать китайские автомобили, но всё же большая часть потребителей отдаст предпочтение "Весте", - полагает эксперт.

В свою очередь, независимый консультант индустрии "Автомобили и транспорт" Сергей Бургазлиев отмечает, что китайские седаны только недавно появились у дилеров и еще не успели завоевать популярность у покупателей. При этом грядущая индексация утильсбора ставит их в невыгодное положение на фоне "Весты", которая и без того традиционно входит в программы господдержки.