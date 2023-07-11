Объявлена цена нового кроссовера Exeed RX в России

Новый кроссовер Exeed RX, который дебютирует в России до конца июля, будет стоить 5,35 млн рублей. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на данные из прайс-листа модели.

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Предполагается, что в прайс-листе указана стоимость за первые кроссоверы из эксклюзивной линейки и позже в продаже появятся машины в более доступных комплектациях.

Exeed RX стал первым автомобилем бренда, построенным на новой платформе T2X. Длина модели составляет 4781 мм при колесной базе 2800 мм. Кроссовер оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 249 л.с. (385 Нм) в связке с 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода. В список опций входят адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений и новая подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов.