Chevrolet сделала пикап Silverado неубиваемым

Автомобиль Chevrolet Silverado не так давно получил некоторые незначительные обновления на 2024-й модельный год. Как пишет SPEEDME.RU, среди них можно отметить новые цвета, а также более стандартное оборудование во всех комплектациях.

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Однако самым значимым обновлением является 2,7-литровый мотор TurboMax. На него распространяется гарантия более чем на 160 тысяч километров.