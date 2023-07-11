Chevrolet сделала пикап Silverado неубиваемым

Chevrolet сделала свой автомобиль Silverado действительно неубиваемым
Автомобиль Chevrolet Silverado не так давно получил некоторые незначительные обновления на 2024-й модельный год. Как пишет SPEEDME.RU, среди них можно отметить новые цвета, а также более стандартное оборудование во всех комплектациях.
Однако самым значимым обновлением является 2,7-литровый мотор TurboMax. На него распространяется гарантия более чем на 160 тысяч километров.
Правда, эта опция доступна только для одной модели в линейке. 4-цилиндровый агрегат с турбонаддувом получает внушительную гарантию на модели Silverado с дизельным мотором.