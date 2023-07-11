Новый Hyundai Palisade появится в виде гибрида в 2025 году
Hyundai Palisade дебютировал в 2018 году и подвергся фейслифтингу в 2022 году. Сейчас ETNews сообщает, что второе поколение находится в разработке. Неофициальные источники утверждают, что производство начнется в январе 2025 года, с отставанием от графика на два месяца.
Нам говорят, что новый Palisade перейдет на новую автомобильную платформу с удлиненной колесной базой и поддержкой гибридной силовой установки на базе 2,5-литрового бензинового двигателя.
ETNews также утверждает, что Hyundai планирует отказаться от 3,8-литрового безнаддувного двигателя V6 в пользу более экологичного 3,5-литрового двигателя с двойным турбонаддувом. И последнее, но не менее важное: ходят слухи, что автомобиль будет поставляться с установленным в стандартной комплектации комплектом для автономного вождения 3-го уровня. Официальных комментариев по поводу этих утверждений пока не поступало.