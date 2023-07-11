Новый Hyundai Palisade появится в виде гибрида в 2025 году

Hyundai Palisade дебютировал в 2018 году и подвергся фейслифтингу в 2022 году. Сейчас ETNews сообщает, что второе поколение находится в разработке. Неофициальные источники утверждают, что производство начнется в январе 2025 года, с отставанием от графика на два месяца.

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Нам говорят, что новый Palisade перейдет на новую автомобильную платформу с удлиненной колесной базой и поддержкой гибридной силовой установки на базе 2,5-литрового бензинового двигателя.