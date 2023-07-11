Маск рассказал о режиме защиты Tesla от биологического оружия

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что автомобили Tesla оснащены защитой от биологического оружия. Такое сообщение американский предприниматель опубликовал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

"Кстати говоря, Tesla может защитить вас от атаки биологическим оружием", - говорится в комментарии Маска под постом аккаунта Tesla Asia.

Ранее Tesla Model 3 не попала в десятку рейтинга автомобилей премиум-сегмента, которые нуждались в техобслуживании реже других. В первом полугодии 2023 года их обладатели приезжали на обслуживание более двух раз.