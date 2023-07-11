Кандидатам в водители предложили сократить количество часов вождения, но при этом увеличить количество часов теории. При этом в программы вводятся часы для самоподготовки кандидатов. Разработаны новые программы подготовки водителей. Проект соответствующего приказа Минпросвещения поступил в аналитический центр правительства. А именно в рабочую группу по "Регуляторной гильотине".

Чем удивляет этот проект? Тем, что последние программы подготовки водителей вступили в силу 1 сентября прошлого года. Причем автошколы были вполне ими довольны. При этом всего было утверждено 62 программы. Это не только подготовка водителей по основным категориям, но и программы переподготовки, а также повышения квалификации водителей.

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То есть, согласно им, обучившись на одну из категорий, водитель потом по упрощенной схеме, то есть с сокращением количества часов обучения, может обучиться на другую. Причем сокращение времени довольно серьезное - 86 часов. А это экономия не только времени, но и денег.

Однако предложенный проект предусматривает только 16 программ, то есть именно по основным категориям. Казалось бы, заменить одни другими - несложно. Но они должны соответствовать друг другу. А этого, увы не произошло.

Давайте начнем с самой популярной категории - "В" - легковые автомомибили. Вместо 190 часов общей подготовки предлагается ввести 244. При этом количество практического вождения снижается с 56 до 46. Между тем, именно при сдаче вождения заваливается большинство кандидатов на права. Куда им без практики?

Кроме того, вводится некая самостоятельная подготовка в объеме 40 часов. А это треть времени обучения. И тут возникает несколько вопросов. Кто и каким образом будет контролировать эту самостоятельную подготовку? А также второй вопрос. Раз это самостоятельная подготовка, зачем за нее кандидат в водители должен платить автошколе?

Кроме того, непонятно, каким образом основы оказания первой помощи, в том числе такие специфические, как, например, "удаление инородного тела у тучного пострадавшего, беременной или ребенка", можно изучить самостоятельно.

Это касается не только категории легковых автомобилей, но также грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев. А это уже речь идет об оказании услуг населению. В частности, непонятно, как будущий водитель грузовика сможет самостоятельно изучить "Основы управления транспортным средством"?