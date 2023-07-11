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Китайский автобренд Weiao представил минивэн Boma EV с дизайном Toyota Alphard

Китайская компания Weiao выпустила компактый минивэн Boma EV, стилизованный под автомобиль Toyota Alphard. Об этом сообщает carnewschina.com.

В Китае выпустили компактную копию минивэна Toyota Alphard
© ZX Auto

На Toyota Alphard китайский автомобиль похож огромной решеткой радиатора, большим количеством хромированных деталей и крупным передним бампером с треугольными элементами. Длина Weiao Boma EV составляет 3517 мм, ширина — 1495 мм, высота — 1660 мм. Колесная база достигает 2495 мм.

В базовой комплектации Weiao Boma лишен подушек безопасности, парктроников и мультимедийной системы с сенсорным экраном в салоне.

Автомобиль комплектуется электромотором мощностью 41 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч. Запас хода составляет около 200 км. Позже планируется выпустить модификацию, которая сможет проезжать на одном заряде аккумулятора до 300 км.

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