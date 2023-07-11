В Китае выпустили компактную копию минивэна Toyota Alphard

Китайская компания Weiao выпустила компактый минивэн Boma EV, стилизованный под автомобиль Toyota Alphard. Об этом сообщает carnewschina.com.

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На Toyota Alphard китайский автомобиль похож огромной решеткой радиатора, большим количеством хромированных деталей и крупным передним бампером с треугольными элементами. Длина Weiao Boma EV составляет 3517 мм, ширина — 1495 мм, высота — 1660 мм. Колесная база достигает 2495 мм.

В базовой комплектации Weiao Boma лишен подушек безопасности, парктроников и мультимедийной системы с сенсорным экраном в салоне.