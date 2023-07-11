Володин предложил обязать чиновников пересесть на отечественные машины

"Нам нужно действительно для государственных нужд закупать автомобили, которые произведены здесь, в нашей стране, и состоят из большого количества отечественных комплектующих, - сказал он. - У нас сегодня для закупок автомобилей, да и другой техники, существуют ценовые ограничения, но нет ограничений по локализованности. Мне кажется, здесь нужно и в требованиях по закупке автомобилей тоже с этого начать, вводить соответствующие условия. Мы как Минфин готовы первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей".