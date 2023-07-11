Володин предложил обязать чиновников пересесть на отечественные машины

Володин предложил обязать чиновников пересесть на отечественные автомобили, Силуанов поддержал
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать чиновников всех уровней пользоваться нашими отечественными машинами. Об этом он заявил в ходе общения на пленарном заседании с главой Минфина Антоном Силуановым. Министр заявил о поддержке и заверил, что конкретно Минфин готов закупать для нужд ведомства российские автомобили.
"Как вы отнесетесь к тому, чтобы все бюджетные учреждения, органы власти в обязательном порядке закупали автомобили, произведенные нашими отечественными автомобилестроителями?" - спросил спикер. Он отметил, что "в нынешней ситуации вызовов нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, на поставку им вооружений и техники".
"Почему вы до сегодняшнего дня медлите и не принимаете нормативные акты, обязывающие чиновников всех уровней пользоваться нашими отечественными машинами? - спросил Володин - Они стали другие, качественные".
Силуанов подчеркнул важность локализации производства приобретаемого в рамках госзакупок автотранспорта.
"Нам нужно действительно для государственных нужд закупать автомобили, которые произведены здесь, в нашей стране, и состоят из большого количества отечественных комплектующих, - сказал он. - У нас сегодня для закупок автомобилей, да и другой техники, существуют ценовые ограничения, но нет ограничений по локализованности. Мне кажется, здесь нужно и в требованиях по закупке автомобилей тоже с этого начать, вводить соответствующие условия. Мы как Минфин готовы первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей".
"Давайте поддержим позицию министра финансов - у нас чиновники министерства финансов, исходя из решений Антона Германовича, министра, пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации, - обратился к коллегам Володин. - А что касается депутатов Государственной Думы, мы такое же решение можем с вами принять в отношении автомобилей, которыми пользуются Государственной Дума. У нас есть "Москвич", у нас есть "Лада". У нас есть "Аурус".
Володин напомнил, что президент РФ Владимир Путин пользуется "Аурусом".