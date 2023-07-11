Первый российский город полностью пересядет на электромобили к 2025 году

Столица русского Шпицбергена Баренцбург может полностью пересесть на электромобили к 2025 году из-за планов Норвегии
Трест «Арктикуголь» планирует закупить около 50 электромобилей, чтобы обеспечить полную замену автопарка на архипелаге Шпицберген и и перейти на электропривод, сообщает НСН.
По данным издания, в столицу русского Шпицбергена Баренцбург уже прибыл первый электромобиль от китайского производителя. Заместитель генерального директора треста «Арктикуголь» Антон Сергеев отметил, что такая смена автопрома связана с планами Норвегии с 2025 года полностью запретить на территории страны пользоваться машинами с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине.
К этому времени Баренцбург может стать первым российским городом, в котором будет курсировать полностью экологичный транспорт.
Управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников до этого сообщил, что начать производство электрокроссовера i-Jet под брендом Evolute планируется в августе, а его продажи запланированы на сентябрь текущего года. Кроме того, в конце третьего квартала «Моторинвест» планирует выпустить на рынок семиместный минивэн под названием i-Van, что поможет удовлетворить спрос в сегменте минивэнов.