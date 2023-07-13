Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей

Россия стала крупнейшим зарубежным рынком для китайских авто. По количеству ввезенных с начала 2023 года новых машин из КНР РФ почти в два раза опережает другие, в которые осуществляются поставки. Об сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможенных органов КНР и Китайской ассоциации автопроизводителей.

По данным агентства, с января по май Китай экспортировал в Россию 287 тысяч новых автомобилей. Это рекордный показатель — за прошлый год в Россию было ввезено из Китая около 162 тысяч машин.

Второе место по этому показателю занимает Мексика, куда с начала года было экспортировано из Китая 159 тысяч автомобилей. На третьем месте оказалась Бельгия (120 тысяч авто).

Уточняется, что ведущие позиции в экспорте машин в Россию занимают Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor. Это подтверждается результатами продаж.