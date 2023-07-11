Haval соберет в России 100 тысяч автомобилей в 2023 году
Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов на полях форума "Иннопром" заявил, что марка Haval на своем предприятии в России планирует выпустить около 100 тысяч автомобилей, что почти в 2,5 раза превысит показатель предыдущего года.
"В конце текущего года планируется к открытию завод по производству двигателей, уровень локализации сейчас порядка 30% составляет, он станет еще больше", - цитирует Романова ТАСС.
C 2019 года в Тульской области было собрано более 105 тысяч автомобилей Haval, из них в 2022 году выпустили почти 37 тысяч.
Сегодня на заводе китайской марки в РФ производится городской "паркетник" Haval Jolion, кроссовер Haval F7 и кросс-купе Haval F7x, кроссовер Haval Dargo, а также рамный внедорожник Haval H9. Автомобили проходят адаптацию для российских условий и многоступенчатый контроль качества, включая тестирование каждого выпущенного экземпляра на собственном заводском полигоне.