В Москве ограничат парковку у подъездов

В Москве у подъездов домов нарисуют «треугольники видимости» для ограничения парковки. «Треугольники видимости» нужны для пешеходов: выходящий из подъезда человек должен видеть, что происходит на проезжей части, прилегающей к тротуару во дворе дома. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника столичного Управления ГИБДД ГУ МВД России Александра Быкова, «треугольники видимости» появятся в рамках профилактики ДТП.

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По словам Быкова, у подъездов жилых домов не должно быть припаркованных автомобилей — это позволит пешеходам, в том числе детям, увеличить угол обзора и даст им дополнительные несколько секунд для реагирования.

«Также подобное решение пойдет на пользу водителям, передвигающимся по проезжей части во дворах», — добавил он.

С 11 августа начнет действовать и еще одно нововведение — ГИБДД будет фиксировать нарушения в процессе скрытого патрулирования. Инспекторы начнут снимать любые нарушения, способствующие совершению ДТП и передавать информацию о нарушителях другим патрулям — уже на автомобилях с цветографической схемой. Те в свою очередь будут останавливать нарушителей и штрафовать.