В Госдуме предложили альтернативу номерам для электросамокатов

Владельцам электросамокатов и мопедов необходимо вместо автомобильных номеров выдавать QR-коды, чтобы в случае ДТП можно было оперативно получить информацию о человеке. Такую инициативу в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.

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«Стоять в очередях, чтобы получить регистрационный знак на моноколесо, — глупо и несовременно. Я бы предложил регистрацию в упрощенном порядке через «Госуслуги». Селфи, фото транспорта — и получаете QR-код, который сами можете распечатать и наклеить на видимое место любимого самоката», — сказал парламентарий.

Также, по его мнению, получать стикеры с QR-кодом можно в многофункциональных центрах (МФЦ).

В июле стало известно, что Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность введения обязательной сертификации электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).