Почти 400 тыс. Ford Escape отзовут из-за дефектных дверей

Главный контролирующий орган по безопасности автомобилей в Соединенных Штатах (NHTSA) начал расследование по поводу 346 тысяч внедорожников Ford Escape. Как сообщает SPEEDME.RU, выяснилось, что сварной шов в дверном узле может быть дефектным.

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Из-за этого дверь в авто может неожиданно открыться прямо во время движения. В NHTSA поступило уже более ста жалоб по этому поводу. Все они касаются внедорожников Ford Escape.