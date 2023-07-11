Почти 400 тыс. Ford Escape отзовут из-за дефектных дверей

Почти 400 тыс. внедорожников Ford Escape отзовут из-за проблем с дверями
Главный контролирующий орган по безопасности автомобилей в Соединенных Штатах (NHTSA) начал расследование по поводу 346 тысяч внедорожников Ford Escape. Как сообщает SPEEDME.RU, выяснилось, что сварной шов в дверном узле может быть дефектным.
Из-за этого дверь в авто может неожиданно открыться прямо во время движения. В NHTSA поступило уже более ста жалоб по этому поводу. Все они касаются внедорожников Ford Escape.
Проблемные авто были выпущены в 2020-м и 2021-м годах. В настоящий момент есть 25 сообщений о легких травмах, а также одно сообщение о небольшом материальном ущербе.