Renault и Geely объединятся для создания новых двигателей и трансмиссий

Французский автопроизводитель Renault и китайский Geely создадут совместное предприятие по разработке и производству двигателей и трансмиссий. О подписании договора сообщает пресс-служба компаний Renault.

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Управлять совместным предприятием будут из штаб-квартиры в Великобритании. Силы направят на разработку двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок. Всего в проекте примут участие 17 заводов и пять научных центров. Штат сотрудников составит около 19 тысяч человек.