Renault и Geely объединятся для создания новых двигателей и трансмиссий
Французский автопроизводитель Renault и китайский Geely создадут совместное предприятие по разработке и производству двигателей и трансмиссий. О подписании договора сообщает пресс-служба компаний Renault.
Управлять совместным предприятием будут из штаб-квартиры в Великобритании. Силы направят на разработку двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок. Всего в проекте примут участие 17 заводов и пять научных центров. Штат сотрудников составит около 19 тысяч человек.
Окончательно сделку могут закрыть ближе к концу 2023 года. Альянс будет поставлять свои разработки другим мировым производителям автомобилей, в том числе Volvo, Proton, Nissan и Mitsubishi. Ожидаемая мощность производства — до 5 млн трансмиссий и двигателей ежегодно. Предположительно, еще одним стратегическим инвестором совместного предприятия может стать саудовский нефтегазовый гигант Saudi Aramco.