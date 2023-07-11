Toyota завалит Европу и Китай водородомобилями

Toyota завалит Европу и КНР водородомобилями
Японский автомобильный концерн Toyota Motor намерен сосредоточиться на продаже грузовиков и легковых машин с водородным мотором в Европе и Китае. Как сообщает SPEEDME.RU, компания будет стремиться к тому, чтобы продать 200 тысяч таких транспортных средств к 2030-му году.
Это следует из официального заявления руководства компании. Следует напомнить, что Toyota является основным сторонником автомобилей на водородных топливных элементах как альтернативы электрокарам.
Ранее Toyota была сосредоточено на легковых машинах и рынке Северной Америки. Однако реализация данного подхода застопорилась.