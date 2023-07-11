«Заряженный» Hyundai Ioniq 5 N полностью рассекречен до премьеры

Hyundai представит «заряженный» электрокар 5 N на Фестивале скорости в Гудвуде, который состоится 13 июля. Незадолго до официального дебюта компания поделилась новыми фотографиями новинки и видео: на них запечатлен «заряженный» электрический хэтчбек в голубом цвете Performance Blue с красными акцентами, на 21-дюймовых колесных дисках и с красным тормозными суппортами с логотипом N.

© Motor.ru / Hyundai Ioniq 5 N

Ожидается, что N-версия электрического хэтчбека получит особые настройки полного привода, а мощность установки будет увеличена по сравнению со стандартной моделью. Ранее также подтвердили, что в электромобиле появится функция Virtual Grin Shift, которая позволит имитировать вибрации и толчки коробки DCT, которые станут синхронизироваться со звуковым генератором N Sound Plus.

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

С помощью подрулевых лепестков водитель сможет «выбирать» ступени виртуальной коробки передач, а звуковое сопровождение будет имитировать «отстрелы» 2,0-литрового бензинового турбомотора.

Заявлены и увеличенные тормозные диски с оптимизированной системой охлаждения и новым алгоритмом системы рекуперации, которая обеспечивает максимальное тормозное усилие до 0,6 G.