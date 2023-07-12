Ferrari рассекретила уникальный трековый суперкар KC23 с «дышащим» кузовом

В преддверии британского Фестиваля скорости в Гудвуде итальянская компания Ferrari рассекретила очередной проект из эксклюзивной программы One-Off — трековый суперкар KC23 на базе гоночного Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Для Ferrari KC23 был разработан полностью оригинальный кузов с подвижными аэродинамическими элементами и съёмным антикрылом.

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Программа One-Off адресована самым преданным и состоятельным клиентам Ferrari, в рамках этой программы изготовлены уже десятки уникальных моделей, но, к сожалению, не все они были показаны широкой публике. Неназванный заказчик Ferrari KC23 согласился отправить свою машину на Фестиваль скорости в Гудвуде, который стал самым важным в году мероприятием для производителей спортивных машин, так что не удивляйтесь — на этой неделе спорткаров и суперкаров в новостной повестке будет много.

Разработка Ferrari KC23 заняла более трёх лет, в его основу легли шасси и силовая установка гоночного Ferrari 488 GT3 Evo 2020, но кузов полностью новый, в нём дизайнеры Ferrari во главе Флавио Манцони попытались предвосхитить эстетику гоночных моделей недалёкого будущего. Если исходный Ferrari 488 GT3 Evo 2020 имеет сугубо функциональный и довольно агрессивный на вид аэродинамический обвес, то кузов KC23 спроектирован с учётом эстетических ценностей дорожных Ferrari, то есть выглядит как настоящее произведение искусства. При этом для сохранения требуемых аэродинамических характеристик его пришлось снабдить подвижными аэродинамическими элементами на боковинах: открывающиеся щитки за передними колёсными арками увеличивают прижимную силу, а щитки перед задними колёсными арками обеспечивают двигатель необходимым количеством воздуха.

Корма по умолчанию имеет изящный интегрированный спойлер, но для езды по треку необходимо установить съёмное фиксированное антикрыло. Даже дизайн колёс тоже разработан с учётом двух конфигураций автомобиля: не треке используются 18-дюймовые, а в статике и для неспешной «круизной» езды — показанные на картинках уникальные двухцветные колёса диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.

Элегантный кузов имеет минимальное количество резких граней и кажется, словно он сделан из цельного куска металла, что подчёркивает четырёхслойная краска-металлик Gold Mercury с эффектом жидкого сплава. Полностью новое остекление создаёт эффект авиационного колпака. Светотехника тоже полностью новая, хотя форма задних фонарей позаимствована у виртуального болида Ferrari Vision Gran Turismo. Вместо традиционных наружных зеркал используются камеры. Трековую сущность в Ferrari KC23 выдают развитые передний сплиттер, пухлые пороги и сложный задний диффузор.

Интерьер в целом такой же, как у исходного Ferrari 488 GT3 Evo 2020, но в него добавлены несколько новых элементов, в том числе экраны кругового обзора и пассажирское кресло. Двери гильятинного типа напоминают таковые у модели LaFerrari.

Технические характеристики Ferrari KC23 не объявлены, известно лишь, что у донорского Ferrari 488 GT3 Evo 2020 битурбомотор V8 с рабочим объёмом 3,9 л выдаёт максимальные 600 л.с. и 700 Нм.