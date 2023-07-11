На российский авторынок вышел кроссовер Jetour X70S

Автодилеры начали предлагать в России новые китайские кроссоверы Jetour X70S, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы на электронных «досках» объявлений.

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Продавец из Барнаула предлагает Jetour X70S за 2,4 млн рублей. В оснащение входят светодиодные фары и фонари, передние и задние партроники, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, беспроводное зарядное устройство для смартфона, сиденья с электроприводом, климат-контроль, люк и многое другое.

Автосалон в Москве продает аналогично оснащенный автомобиль с теми же агрегатами за 2,5 млн рублей. В Анапе продавцы просят за такой кроссовер на 100 тыс. рублей больше.

Jetour

Длина семиместной машины составляет 4750 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1710 мм, колесная база – 2745 мм. От обычного Jetour X70 версия S внешне отличается другими колесами, сетчатой решеткой радиатора и окрашенными в красный цвет тормозными суппортами. В салоне на передней панели установлен монитор медиасистемы.