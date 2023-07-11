Полиция изъяла 10 премиальных иномарок из-за мошенничества в Чечне

Полицейские изъяли у владельцев в разных регионах России иномарки на 200 миллионов рублей в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в Чечне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

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Всего было изъято 10 премиальных авто стоимостью от 10 до 28 миллионов каждая. Среди них — Mercedes-Benz S 580 4Matic, Audi RS Q8 и BMW X5 M Competition. По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2022 года уроженцы Чечни взяли у жителя села Мескер-Юрт машины якобы для того, чтобы помочь с их продажей. Однако в результате все деньги, которые заплатили им покупатели, сообщники забрали себе.

После того как судья вынесла постановление об аресте иномарок, их стали изымать у владельцев. В частности, арестовали машины в Белгородской, Тульской областях и Москве. Их перевезли к Чечню.

При этом недовольные таким решением добросовестные покупатели обратились в полицию. По их словам, машины были куплены в одной из крупнейших сетей автосалонов и у частных лиц. О схеме мошенников никто из покупателей не знал. При продаже им рассказывали, что машины привезли из ОАЭ и Европы и пользовались ими на территории Чечни. Пробег составлял от пяти до десяти тысяч километров. Один из заявителей отметил, что изымавшие авто полицейские обращались с ним довольно грубо.