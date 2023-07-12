BMW официально представила новейший электрический мотоцикл

Компания BMW официально представила свой новейший электрический мотоцикл CE 02.

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«Он электрический, разработанный, чтобы понравиться молодежи, и это не e-bike, и не e-scooter. Это eParkourer, созданный для городской среды», – говорит компания о своей разработке.

Хотя нет четкого разграничения, где кончаются скутеры и начинаются мотоциклы, CE 02, вероятно, попадает именно в эту серую зону. Его максимальная скорость составляет 95 км/ч, а цена – $7599 (~685 тысяч рублей). Это – самый дешевый электрический мотоцикл BMW сегодня.

Руководитель отдела дизайна BMW Motorrad Эдгар Хайнрих объяснил, что 132-килограммовый CE 02 разработан в основном как городской байк для веселья.

«В CE 02 мы стремимся к чему-то новому в BMW Motorrad и хотим снова быть первопроходцами. Благодаря своим необычным пропорциям и яркой графике новый CE 02 – это несложная, молодежная форма двухколёсного транспортного средства. Основное внимание уделяется не утилитарности, а эмоциональной привлекательности, удовлетворению от езды и несложному, почти интуитивно понятному использованию», – отметил он.

С двумя аккумуляторами емкостью чуть менее 2 кВт ч байк имеет максимальный запас хода 90 км. Но пиковая мощность электродвигателя составляет 11 кВт, поэтому реальный запас хода, скорее всего, будет значительно меньше, если ехать на более высоких скоростях.

Подзарядка с нуля занимает около 5 часов с зарядным устройством мощностью 0,9 кВт или около 3,5 часа с зарядкой мощностью 1,5 кВт. BMW заявляет, что время зарядки на 20-80% составляет 2,8 часа и 2,3 часа соответственно.