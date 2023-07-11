Минпромторг зожидает производство в РФ чуть более 800 тысяч автомобилей по итогам года

Вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей в России может составить чуть более 800 тыс. штук по итогам текущего года.

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Об этом Мантуров сказал в кулуарах выставки «Иннопром-2023».

«Я думаю, что 800 тыс. с небольшим может будет», — цитирует его ТАСС.