Минпромторг зожидает производство в РФ чуть более 800 тысяч автомобилей по итогам года

Минпромторг ожидает производство в России чуть более 800 тысяч автомобилей по итогам года
Вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей в России может составить чуть более 800 тыс. штук по итогам текущего года.
Об этом Мантуров сказал в кулуарах выставки «Иннопром-2023».
«Я думаю, что 800 тыс. с небольшим может будет», — цитирует его ТАСС.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости ориентироваться на отечественные автомобили при госзакупках для органов государственной власти.