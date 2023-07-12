АвтоВАЗ отзывает из простоя сборщиков Lada

АвтоВАЗ увеличивает штат сборщиков командированными сотрудниками заводов из Ижевска и Санкт-Петербурга, а также с других производственных площадок, пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ". В ближайшие дни на конвейере появится около 200 сборщиков и их помощников, а в будущем их количество может вырасти до полутысячи человек.

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Большинство командированных - работники производств, которые отправлены в простой. Основная часть прибывших - с ижевского завода.

Напомним, "Лада Ижевск" занимался выпуском Lada Vesta первого поколения и успел запустить в серию Vesta NG, однако позднее руководство АвтоВАЗа приняло решение о переносе сборки из Ижевска на головной конвейер в Тольятти. "Лада Ижевску" оставили выпуск некоторых комплектующих и проект по созданию электрической версии Lada Largus. Опытная партия "е-Ларгуса" будет выпущена до конца 2023 года.

Также в настоящее время рассматривается вопрос об использовании площадки для выпуска китайских моделей под брендом Lada.