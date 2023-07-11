«Росгвардия» получила 100 автомобилей «Москвич 3»
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Росгвардии Виктор Золотов посетили городок ОМОН в Строгино, где глава города передал росгвардейцам 100 автомобилей «Москвич 3». Об этом сообщает РИА Новости.
«Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы как от внешних врагов, так и в части наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы. Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие в материально-техническом обеспечении Росгвардии», — сказал Собянин.
Отмечается, что переданные автомобили «Москвич» обеспечат эффективную работу мобильных групп реагирования столичного главка Росгвардии.
Производство автомобилей «Москвич» началось в ноябре 2022 года. Модель оснащена бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м), автоматической КПП CVT или шестиступенчатой механической КПП. Также выпускается электрическая версия модели мощностью 193 л.с. и с запасом хода 410 км. Продажи автомобилей «Москвич 3» начались в марте 2023 года.
«Москвич 3» представляет собой перелицованную версию компактного кроссовера JAC JS4. Собственную платформу для отечественного электромобиля планируют запустить до конца 2025 года.