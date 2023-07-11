«Росгвардия» получила 100 автомобилей «Москвич 3»

«Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы как от внешних врагов, так и в части наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы. Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие в материально-техническом обеспечении Росгвардии», — сказал Собянин.