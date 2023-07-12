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В России разрешат устанавливать зарядки для электромобилей без согласия жильцов

В России начнут размещать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях рядом с домами без разрешения их жильцов. Соответствующую инициативу разрабатывает Минстрой, пишут «Известия».

Зарядки для электрокаров во дворах разрешат устанавливать без согласия жильцов
© РИА Новости

Право устанавливать зарядки для электромобилей без согласия россиян могут получить управляющие компании. Девелоперов также могут обязать устанавливать станции уже на стадии строительства жилых домов. Сейчас в России зафиксирован дефицит станций зарядок для электромашин.

В июне Минпромторг объявил о планах установить 659 быстрых ЭЗС для автомобилей к уже существующим 4,4 тысячи. Проект реализуют до конца 2023 года в 32 регионах страны.

Ранее в Москве разработали уникальную станцию для зарядки электромобилей, которая может заряжать несколько машин сразу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.