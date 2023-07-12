Составлен портрет владельца китайской машины в России

"Экспансия китайских автопроизводителей на российский рынок идет по нарастающей. По данным таможенных органов КНР, объем поставок новых автомобилей в нашу страну уже достиг уровня в 1 млрд долларов в месяц, а эксперты блока автобизнеса банка "Открытие" подсчитали, что общее количество дилерских центров, представляющих в России продукцию автопрома из Поднебесной, приблизилось к 1,5 тыс.



Мы видим, как это отражается на росте спроса на страховую защиту - количество заявок на каско для китайских машин кратно превышает прошлогодние показатели, - говорит начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова. - При этом именно покупатели новых машин, и, в первую очередь, кредитных, остаются основной аудиторией для каско с полным покрытием и, следовательно, обеспечивают значительную часть сборов страховой премии по моторным видам.



Конкурируя за таких клиентов, страховщики стараются предложить автовладельцам максимально привлекательные тарифы. К тому же банки теперь более лояльно относятся к продуктам страхования с франшизой, что делает страховую защиту на китайские машины, покупаемые в кредит, более доступной".