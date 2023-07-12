Какие иномарки в ближайшее время появятся в России

На фоне высоких продаж китайские автокомпании анонсируют расширение модельного ряда в России и готовят ряд премьер на осень. О том, какие автомобили в ближайшее время официально появятся в России, в материале «Газеты.Ru».

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Chery

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Компания Chery анонсировала до конца июля начало продаж полноприводной версии кроссовера Tiggo 7 Pro Max, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Chery.

«Это модификация, которую ждали. Следующие новинки запланированы на осень этого года», — отметили в пресс-службе.

Chery

В настоящее время этот автомобиль предлагается в России только в переднеприводном исполнении, с турбомотором 1.5 (147 л.с.) и вариатором. На вопрос, какой двигатель получит полноприводная версия, в пресс-службе компании не ответили.

Полноприводная модификация может получить ту же силовую установку, что и в кроссовере Omoda C5

– с турбомотором 1.6 и 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и многодисковой муфтой в приводе задних колес, сообщала газета «Авторевю».

Tiggo 7 Pro Max (длина 4500 мм, колесная база 2570 мм) выступает в том же классе, что и покинувшие российский рынок Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson и Kia Sportage, при выводе на рынок китайская марка считала именно их конкурентами для этого кроссовера. Переднеприводный Tiggo 7 Pro Max в настоящее время предлагается в России по цене от 2,8 до 3 млн рублей.

Changan

Китайский бренд Changan в ближайшее время расширит свой модельный ряд в России до 14 моделей. Очередная анонсированная новинка – седан Lamore, показанный накануне на выставке «Иннопром».

Changan

Автомобиль по габаритам относится к D-классу — как Volkswagen Passat или Ford Mondeo,

а его дизайн решен в том же стиле, что и кроссоверы семейства Changan Uni: у него крупная решетка радиатора с трехмерными ячейками и сложные поверхности кузова с множеством ломаных линий.

Под капотом Lamore турбомотор 1.5 (180 л.с.), работающий в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод у автомобиля передний.

Exeed

Принадлежащий Chery бренд Exeed объявил предзаказ на кроссоверы RX из первой партии в 500 машин, а в преддверии старта продаж стали известны и цены на машину. По данным портала «Китайские автомобили», покупателям кроссовер обойдется в 5,35 млн рублей.

Exeed

В комплектацию RX входят сиденья с электрорегулировками в 8 направлениях, сиденье переднего пассажира снабжено функцией массажа с пятью режимами. В наличии двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений переднего и заднего ряда.

Автомобиль построен на новой платформе T2X, он снабжен турбомотором 2.0 (249 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у RX полный.

Evolute

Сборка в России электрического кроссовера Evolute i-Sky стартует в августе, а продажи в сентябре. Об этом сообщил ТАСС управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.

Evolute

Автомобиль, дебютировавший в Китае осенью 2022 года под именем Dongfeng Forthing Thunder, оснащается электрической силовой установкой (204 л.с.) и тяговой батареей емкостью 86 кВт ч. Заявленный запас хода кроссовера – около 500 км.

Dongfeng

Также стало известно, что «Моторинвест» будет выполнять функции представительства Dongfeng в России, на российскую сторону возложено развитие дилерской сети этой марки в России. Официальный выход на наш рынок автомобилей Aeolus Dongfeng начнется с седана Shine Max, продажи которого стартуют в июле.

Dongfeng

Ранее компания анонсировала, что седан будет доступен в нашей стране в единственной комплектации по цене от 3 млн рублей.

Габаритная длина седана – 4797 мм, колесная база – 2770 мм. Под его капотом бензиновый турбомотор 1.5 с непосредственным впрыском, развивающий 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, который передается на переднюю ось посредством двухдискового «робота» Getrag.

Haval

Кроссовер Haval M6 выходит на российский рынок в июле, цены уже объявлены. Базовая версия М6 с двигателем 1.5 (143 л.с.) и механической коробкой передач обойдется покупателям минимум в 1,95 млн рублей,

машина с тем же мотором и роботизированной трансмиссией оценивается в 2,1 млн рублей.

Haval

В качестве адаптации для российского рынка представители бренда упоминают антикоррозионную и антигравийную обработку кузова, наличие подогрева сидений и зеркал, а также фары, расположенные в недоступном для дорожной грязи месте. Среди оборудования – бесключевой доступ, аудиосистема с четырьмя динамиками и 10-дюймовый экран мультимедиа.

«Москвич»

Во втором полугодии завод «Москвич» начнет производство и продажи в России седана «Москвич 6» и среднеразмерного кроссовера, подтвердили «Газете.Ru» в пресс-службе бренда.

«Москвич 6», известный в Китае под названием Sehol A5 Plus, был продемонстрирован публике под возрожденной российской маркой.

Индекс, под которым на рынок выйдет среднеразмерный кроссовер, в компании не уточнили. Ранее на закрытом заседании совета директоров «КамАЗа» был показан кроссовер «Москвич 5».

пресс-служба Раиса Республики Татарстан