В Туапсинском районе Краснодарского края несколько участков федеральной трассы М-4 «Дон» полностью перекрыли из-за ливней и оползней. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, что движение по четырехполосной дороге в обе стороны приостановлено, так как полностью затоплен один из участков трассы. Рядом с местом происшествия находится аквапарк и берег Черного моря — там сгустились тучи и бушует непогода.

Трасса М-4 «Дон» растягивается на 1589 километр по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новоросийск.

Ранее участок федеральной трассы А-147 в районе Сочи перекрыли из-за подтоплений, возникших в результате ливней. Трасса А-147 — единственный автомобильный маршрут, который соединяет Сочи с другими регионами России.

9 июля сильный ливень обрушился на часть районов Кубани. В Сочи, а также в Анапе закрыли все пляжи. В ночь на 10 июля в Адлере выпало не менее 100 миллиметров осадков. В Сочи также выпал град размером с яйцо.