Volkswagen показал новый Passat

Грядущей осенью Volkswagen проведёт мировую премьеру нового поколения Passat, которое в процессе изменения структуры рынка и спроса будет предложено только в кузове универсал. В преддверии дебюта компания поделилась качественными фото автомобиля в камуфляже и рассказала некоторые технические подробности.

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Отказ от седана "Пассат" марка компенсирует электрическим Volkswagen ID.7, который показали весной нынешнего года. Какое-никакое родство обязывает и обуславливает некоторые общие стилевые решения. В основе "Пассата" новой генерации лежит платформа MQB Evo, которая роднит его с другой важной новинкой Volkswagen - новым Tiguan.

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Длина нового универсала составляет 4917 мм, что на 144 мм больше, чем предшественника. Из этой прибавки 50 мм приходится на колёсную базу, которая растянулась до 2841 мм. Ширина увеличилась на 20 мм - до 1852 мм, высота - всего на 7 мм, до 1482 мм.

Российская Газета

Российская Газета

Пространства для ног задних пассажиров обещают на 50 мм больше, чем у актуальной генерации модели. Вместимость багажника выросла на 40 литров - до 690 литров, если сложить спинку, то объём вырастает до 1920 литров - плюс 140 литров к объёму нынешнего Volkswagen Passat.

Также Volkswagen не стала скромничать и показал универсал изнутри, где мы видим цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма и экран информационно-развлекательной системы диагональю 12,9 дюйма - всё то же, что и у "Тигуана" "2024. За дополнительную плату ММС можно сменить на 15-дюймовую. Кроме того, будет доступен проекционный дисплей.

Новый Passat получит бензиновые и дизельные модификации, а также PHEV-варианты мощностью от 204 до 272 л.с. и запасом хода на одной зарядке до 120 км.

Универсал предложат с прогрессивной версией адаптивного шасси DCC Pro и опциональными матричными фарами.