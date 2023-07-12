Обновленный Audi RS Q8 2024 года прошел испытания на Нюрбургринге

Обновленный RS Q8 получил новый передний бампер, пересмотренную решетку радиатора и осветительные приборы. Прошедший испытания на Нюрбургринге кроссовер с фейслифтингом имеет знакомый дизайн, но получил новый передний бампер с увеличенным воздухозаборником. Решетка также была обновлена, так как она имеет слегка измененный сетчатый рисунок.

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Дополнительные изменения ограничены, но модель, скорее всего, будет оснащена новым логотипом Audi . Мы также можем ожидать обновленные фары с новой графикой. Изменения менее заметны сзади, но похоже, что у RS Q8 будет новый задний бампер с более выраженным диффузором. Модель также носит новые задние фонари и знакомую двойную выхлопную систему.

Фотографам-шпионам не удалось заглянуть внутрь, но мы можем ожидать несколько относительно незначительных обновлений. Ничего официального, но мы не удивимся, обнаружив обновленную информационно-развлекательную систему с доступом к магазину приложений, где владельцы могут загружать все, от Spotify до TikTok.

Под капотом мы можем ожидать знакомый твин-турбо 4,0-литровый двигатель V8. Остается неясным, будут ли какие-либо модификации производительности, но в настоящее время он развивает 592 л.с. и 800 Нм. Это позволяет кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.