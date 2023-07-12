«АвтоВАЗ» планирует начать выпуск автомобилей Dongfeng

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» ведет переговоры о сборке на заводе в Ижевске китайских автомобилей Dongfeng. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Если стороны договорятся, машины будут выпускаться под брендом Lada.

Собеседник «Ъ» сообщил, что «АвтоВАЗ» претендует на права на самые новые, последние китайские модели, а также планирует обеспечить высокий уровень локализации их сборки, что требует встраивания в поставки комплектующих из Китая и рост их производства на родине.

На «АвтоВАЗе» информацию о возможном сотрудничестве с Dongfeng не подтвердили и не опровергли.