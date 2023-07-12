В Россию привезли новую Hyundai Kona

Один из дилеров привез в Россию новую Hyundai Kona. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года с минимальным пробегом просят 3 250 000 рублей.

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В объявлении говорится, что это "первая и единственная в России Hyundai Kona. Дата выпуска с завода Южной Кореи - 18.04.2023 г."

У автомобиля турбированный двигатель 1.6 литра, который выдает 198 л.с. и 265 Нм и работает в паре с 8-диапазонным классическим "автоматом". Привод - полный.

Hyundai Kona сменила поколение в конце прошлого года. Модель получила пересмотренную внешность. Узкие дневные ходовые огни трансформировали в популярную ныне у дизайнеров корейской марки светодиодную полоску во всю ширину передней части, фары вытянулись, а конфигурация решётка радиатора или её имитация варьируется в зависимости от версии.

Заднюю часть оформили в стилистике фронтальной: узкая "пиксельная" полоса и фонари-габариты по бокам на уровне крыльев.

Приборная панель и экран мультимедиа в соответствии с последними трендами объединены в консоль, диагональ каждого дисплея составляет 12,3 дюйма. Селектор трансмиссии вынесен на рулевую колонку для обеспечения большего места на тоннеле и в его нишах. Есть и физические клавиши.