В Москве разработали первый в России электромотоцикл

Московский производитель разработал первый в стране электромотоцикл Aurus Merlon, который способен на одной зарядке проехать 200 км. Об этом сообщил на международной промышленной выставке ИННОПРОМ руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Овчинский. Серийное производство запланировано на начало 2024 года.

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"Отрасль столичного автомобилестроения сегодня представлена примерно 30 предприятиями, на них трудоустроены свыше восьми тысяч человек, - отметил Владислав Овчинский. - Компании выпускают широкий спектр товаров, постоянно расширяют свой ассортимент, а также создают новые виды продукции. Так, предприятие "НАМИ " первым в России разработало электромотоцикл. Уровень локализации его производства составляет 80 процентов. Сейчас транспортное средство проходит этап опытного тестирования, запуск в серийное производство запланирован на начало 2024 года".

В рамках проекта "Единая модульная платформа" на собственных мощностях предприятие разработало высоковольтную тяговую батарею, систему управления энергосиловым комплексом, компоненты светотехники, внешние панели, элементы кузова и другие составляющие. Электромотоцикл можно эксплуатировать при отрицательных температурах - до минус 25 градусов, он может двигаться на скользкой поверхности и использоваться с боковым прицепом. Мотоцикл оснащен подогревом руля, ручек, электрорегулировкой положения ветрового стекла, сенсорной электронной приборной панелью, функцией быстрой зарядки и возможностью движения задним ходом. За безопасность отвечают антиблокировочная и антипробуксовочная системы.