Audi хочет купить платформу для электромобилей у китайских автопроизводителей

Премиальный немецкий бренд Audi ищет партнера среди китайских автопроизводителей. Как сообщает портал Automobilwoche, производитель хочет приобрести платформу для электромобилей.

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Сейчас процесс дошел до стадии переговоров, но с какими именно компаниями они ведутся, пока неизвестно. Также непонятны и параметры сотрудничества: покупка платформы для дальнейшей самостоятельной работы или создание полноценного совместного предприятия.

Отметим, что ранее глава Volkswagen Group Оливер Блюме заявил, что электромобили концерна, в том числе и Audi, оказались неконкурентоспособными на фоне китайских аналогов. Кроме того, он рассказал о серьезных проблемах с разработкой программного обеспечения, что уже стало причиной задержки выпуска некоторых моделей.