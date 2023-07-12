Mercedes-AMG SL 55 получил эксклюзивную версию Tribute Edition
Как сообщает издание SPEEDME.RU, новый Mercedes-AMG SL совсем не бюджетная модель и предназначена только для обеспеченных клиентов. Именно по этой причине итальянское подразделение компании приняло решение выпустить лимитированную серию в ретро-стиле.
300 SL имеет не менее чем 70-летнюю историю, что уже делает его легендарным. Цифры в имени SL 55 Tribute Edition говорят не только о начинке, но и об эксклюзивности. Всего будет выпущено 55 единиц.
Обе версии предложены с одинаковыми двигателями, 4,0-литровый битурбо V8 выдает 476 л.с. Это один из самых мощных вариантов на сегодняшний день. Mercedes пока не называли цену и точную дату выпуска новинки, но она точно будет дороже 200 000 евро.