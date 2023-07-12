Mercedes-AMG SL 55 получил эксклюзивную версию Tribute Edition

Как сообщает издание SPEEDME.RU, новый Mercedes-AMG SL совсем не бюджетная модель и предназначена только для обеспеченных клиентов. Именно по этой причине итальянское подразделение компании приняло решение выпустить лимитированную серию в ретро-стиле.

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300 SL имеет не менее чем 70-летнюю историю, что уже делает его легендарным. Цифры в имени SL 55 Tribute Edition говорят не только о начинке, но и об эксклюзивности. Всего будет выпущено 55 единиц.