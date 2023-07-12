Stellantis срочно попросил водителей Dodge Ram 2003 года не садиться за руль

Как сообщает издание SPEEDME.RU, недавно подтвердили еще один смертельный случай, связанный с неисправным надувным устройством подушки безопасности Takata. По этой причине Stellantis срочно просит владельцев Dodge Ram 2003 года прекратить использовать авто до тех пор, пока не компания не завершит отзывную кампанию по замене дефектного надувного устройства подушки безопасности.

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Несчастный случай произошел 13 мая 2023 года, когда Dodge Ram 1500 2003 года попал в аварию, в результате которой сработали его подушки безопасности. Пассажир на переднем сиденье скончался в результате серьезных травм, которые, по информации Stellantis, соответствовали тем, что были получены в предыдущих смертельных случаях.