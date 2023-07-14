75% россиян поддержали идею пересадить чиновников на отечественные машины

«Так, 75% россиян выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили. Судя по комментариям, соотечественники надеются, что это приведет к развитию нашего автопрома: «При условии, что автомобили действительно будут произведены в РФ полностью до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей», — показал опрос 1600 респондентов.