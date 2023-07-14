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SuperJob: 75% россиян поддержали инициативу Госдумы пересадить чиновников на Lada

Три четверти россиян поддержали инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина пересадить депутатов на отечественные авто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

75% россиян поддержали идею пересадить чиновников на отечественные машины
© АвтоВАЗ

«Так, 75% россиян выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили. Судя по комментариям, соотечественники надеются, что это приведет к развитию нашего автопрома: «При условии, что автомобили действительно будут произведены в РФ полностью до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей», — показал опрос 1600 респондентов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

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