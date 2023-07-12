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В России появилась новая Hyundai Kona

Новый кроссовер Hyundai Kona 2023 года выпуска с минимальным пробегом появился у одного из российских дилеров. Стоимость автомобиля составляет 3,250 млн руб. Об этом пишет «Российская газета».

Согласно объявлению о продаже, данный автомобиль является первым и единственным в России. Выпущен он на южнокорейском заводе 18 апреля этого года.

Кроссовер оснащен турбированным двигателем объемом 1.6 литра, который развивает мощность до 198 лошадиных сил и обладает крутящим моментом 265 Нм. Двигатель работает в паре с 8-скоростной классической автоматической коробкой передач.

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Новое поколение Hyundai Kona было представлено в конце 2022 года. Модель получила обновленный внешний вид, включающий светодиодную полоску в передней части автомобиля, вытянутые фары и изменяемую решетку радиатора в зависимости от модификации.

Пресс-служба Hyundai

Внутри автомобиля объединены приборная панель и экран мультимедиа, диагональ которых составляет 12,3 дюйма. Селектор трансмиссии был перемещен на рулевую колонку для освобождения места на тоннеле и в его нишах.

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