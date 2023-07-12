Tesla призналась, что без предупреждения отключала радары в автомобилях клиентов

Некоторые водители Tesla EV в Соединенных Штатах обнаружили, что их радар адаптивного круиз-контроля перестал работать после посещения дилерского центра для технического обслуживания. Как теперь выясняется, это не случайность и не ошибка технического обслуживания: Tesla прямо инструктирует дилеров физически отключать радары.

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Более поздние электромобили Tesla поставляются с пакетом активной безопасности без каких-либо радаров, полагаясь исключительно на видеокамеры для всех целей машинного зрения. Напротив, в автомобилях Tesla, выпущенных несколько лет назад, все еще установлены радары, и до недавнего времени они были полностью функциональными.