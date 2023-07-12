В России потребовали усилить контроль за качеством топлива на АЗС
Национальный автомобильный союз (НАС) предложил усилить контроль качества топлива на АЗС. Как сообщает Autonews.ru, соответствующее письмо президент организации Антон Шапарин направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
В нем отмечается, что за последние несколько лет проверки качества топлива на отечественных АЗС заметно сократились. На это повлияло внесение ряда изменений в законодательство, которые ограничивают возможности проверяющих органов.
По данным НАС, в 2019 году Росстандарт проверил 1087 заправок и выявил некачественное топливо на 97 заправочных станциях. Проверка 1015 АЗС через год показала еще больше нарушений — на 130 нашли проблемы с качеством бензина, в 213 случаях — его недолив. Еще у 92 выяснилось наличие проблем с документами.
Однако в 2021 году ситуация изменилась. Тогда Росстандарт проверил только 872 АЗС и выявил нарушения лишь на 47. Шапарин отмечает, что снижение числа проверок объясняется эпидемиологической ситуацией и поправками в ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». В 2022 году в связи с очередными изменениями законов проверили лишь 347 АЗС, а в 2023 году контроль проходит в отдельных регионах по предписанию Генпрокуратуры.
По словам Шапарина, государство почти перестало контролировать качество топлива. В результате на АЗС якобы массово продают бензин, не соответствующий требованиям. Кроме того, появляются нелегальные заправки и мобильные заправочные комплексы, продающие топливо без использования проверенного оборудования.
НАС считает, что правительство должно в кратчайшие сроки вернуть проверки и расширить их возможности. Также они обратились к Росстандарту с просьбой обратиться в Генпрокуратуру для немедленной проверки АЗС во всех регионах России.
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов также признал, что проблема с некачественным топливом в России существует. При этом он считает, что речь идет лишь о нелегальных заправок, количество которых сложно назвать большим. Их рынок несколько вырос в 2022 году. Эксперт подчеркнул, что борьбу следует вести именно с ними.