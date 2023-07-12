Lada Niva Legend модернизирована во всех комплектациях

АвтоВАЗ рассказал о том, что получил Lada Niva Legend в ходе очередного этапа модернизации внедорожника.

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Во всех комплектациях Niva Legend была обновлена шумоизоляция, направленная на повышение акустического комфорта в салоне автомобиля. Ковёр пола выполнен цельноформованным методом, и дополнительная шумоизоляция теперь является частью ковра. Новые кожухи колёсных арок выполнены из ворсованного материала. Отмечается, что также была "модернизирована шумоизоляция моторного щита, обивки порогов и другие элементы салона".

Автопроизводитель провёл полный комплекс испытаний усовершенствованной шумоизоляции как на холостом ходу работы двигателя, так и при движении автомобиля по различным типам покрытий.

АвтоВАЗ не сообщил, начато ли производство "тихих" Lada Niva Legend, когда стартуют продажи и как модернизация отразится на стоимости. На момент публикации ответа на запрос "РГ" по этим пунктам от пресс-службы АвтоВАЗа не поступало.