Почему в России дорожает бензин

Биржевые цены на бензин марки АИ-92 с конца прошлой недели несколько раз побили исторические рекорды стоимости. Не отстает и марка АИ-95, максимум цены был побит немного ранее, в середине июня, а сейчас котировки держатся чуть ниже этого самого высокого в истории уровня.

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Причины подорожания называют две. Официальная версия: котировки растут из-за плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и увеличения объемов экспорта топлива, в том числе и бензина.

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Если раньше за границу его уходило не больше 10% от производимого в стране, и в основном в страны ближнего зарубежья, то сейчас по косвенным данным доля выросла минимум до 20-25%. Причем, направления поставок - Африка, Турция и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате внутреннему рынку бензина стало не хватать, отсюда и рост цен. Правда, при этом в Минэнерго неоднократно подчеркивали, что дефицита топлива в стране нет.

Другая версия у большинства экспертов. Рост цен связан с общим увеличением налоговой нагрузки на отрасль, и, в первую очередь, с намерением правительства снизить на 50% выплаты по демпферу с сентября этого года. Демпферный механизм компенсировал разницу между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними. В этом году в среднем по демпферу из бюджета нефтяникам уходило от 79 до 109 млрд рублей в месяц. Сумма более, чем солидная. Сократить эти выплаты в два раза для бюджета, испытывающего дефицит, - цель вполне объяснимая.

Для остановки роста биржевых цен в правительстве рассматривают две меры. Прорабатывается вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов, то есть ограничения поставок топлива за границу, а также в ФАС предложили увеличить нормативы продаж бензина на бирже с 12 до 13%.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, увеличение объемов продаж топлива на бирже остановить рост цен не сможет, а запрет или ограничение экспорта будут контрпродуктивны. В России биржевые цены на топливо не отражают модели из кривых спроса и предложения и равновесной цены на идеальном рынке. У нас нет независимой переработки. Изначально все проблемы на внутреннем топливном рынке России решались посредством договоренностей между регулятором и вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК). Если учесть, что у нас в цене бензина около 70% - это не прибыль компаний, а налоги и акцизы, уступка не такая уж и большая. Если корректировка все же произойдет, как планируется осенью, и будут приняты такие жесткие меры, как озвучивалось - сокращение выплат на 50%, то цены опять будут расти, в том числе и в рознице. Чудес здесь быть не может, отмечает эксперт.