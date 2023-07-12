Выявлена мошенническая схема растаможки машин из Киргизии и Армении

«Проблематика с занижением стоимости легковых автомобилей имеется. Таможенными органами выявляются случаи декларирования в государствах — членах Евразийского экономического союза легковых автомобилей с признаками заявления недостоверных сведений об их стоимости», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

В ФТС также предупредили, что выявление манипуляций с задекларированной стоимостью автомобилей в тех странах, через которые они оформлялись, происходит уже после их выпуска в обращение. Недоплаченные суммы таможенных платежей будут взыскивать с декларантов в тех странах, где автомобили проходили таможенное оформление.