Выявлена мошенническая схема растаможки машин из Киргизии и Армении

ФТС начала выявлять случаи занижения стоимости иномарок, ввозимых из ЕАЭС
Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала махинации с декларируемой стоимостью автомобилей, ввозимых через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ФТС.
«Проблематика с занижением стоимости легковых автомобилей имеется. Таможенными органами выявляются случаи декларирования в государствах — членах Евразийского экономического союза легковых автомобилей с признаками заявления недостоверных сведений об их стоимости», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.
В ФТС также предупредили, что выявление манипуляций с задекларированной стоимостью автомобилей в тех странах, через которые они оформлялись, происходит уже после их выпуска в обращение. Недоплаченные суммы таможенных платежей будут взыскивать с декларантов в тех странах, где автомобили проходили таможенное оформление.
В ЕАЭС, помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. О том, какие последствия могут наступить для владельцев автомобилей, растаможенных с нарушениями, читайте в материале «Газеты.Ru».