В России просят срочно проверить качество топлива на АЗС

В России просят срочно проверить заправки из-за некачественного топлива
Россиян предупредили о некачественном топливе, которое массово появляется на АЗС. Национальный автомобильный союз (НАС) зафиксировал в России увеличение число нелегальных заправок и, как следствие, некачественного топлива — письмо об этом президент организации Антон Шапарин направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В НАС отмечают, что необходимо усилить контроль качества топлива и расширить полномочия госорганов, которые проводят проверки на АЗС.
НАС направил письмо Мишустину еще в середине июня. В организации обратили внимание премьер-министра на то, что за последние несколько лет проверки качества топлива на заправках по всей стране заметно сократились. Это произошло после того, как правительство внесло ряд изменений в законодательство, ограничивающих возможности контрольных органов. Мораторий был введен в 2020 году как мера поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. После этого он несколько раз продлевался, и сейчас действует до конца 2023 года.
Чтобы исправить ситуацию с массовым распространением некачественного топлива, НАС просит отменить мораторий на проверки АЗС, а также поручить Росстандарту совместно с Генпрокуратурой срочно провести проверку качества топлива на заправках во всех регионах. В письме организации говорится о том, что за последние годы в стране появились нелегальные заправки и мобильные заправочные комплексы, «реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом».
Ранее эту информацию подтвердили и в Российском топливном союзе (РТС). По данным РТС, в стране может насчитываться 1–1,5 тысячи нелегальных заправок — это как переоборудованные под передвижные заправки газели и автобусы, так и бензоматы на в населенных пунктах и частных земельных участках.
Autonews.ru в свою очередь приводит статистику проверок АЗС до введения моратория. Так, в 2019 году Росстандарт проверил 1087 заправок, и некачественное топливо было обнаружено на 97 из них. В 2020-м были проверены 1015 АЗС, на 130 из них продавали некачественное топливо, в 213 случаях был зафиксирован недолив бензина, а еще у 92 заправок обнаружились проблемы с документами.