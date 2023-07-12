В России просят срочно проверить качество топлива на АЗС

Россиян предупредили о некачественном топливе, которое массово появляется на АЗС. Национальный автомобильный союз (НАС) зафиксировал в России увеличение число нелегальных заправок и, как следствие, некачественного топлива — письмо об этом президент организации Антон Шапарин направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В НАС отмечают, что необходимо усилить контроль качества топлива и расширить полномочия госорганов, которые проводят проверки на АЗС.

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НАС направил письмо Мишустину еще в середине июня. В организации обратили внимание премьер-министра на то, что за последние несколько лет проверки качества топлива на заправках по всей стране заметно сократились. Это произошло после того, как правительство внесло ряд изменений в законодательство, ограничивающих возможности контрольных органов. Мораторий был введен в 2020 году как мера поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. После этого он несколько раз продлевался, и сейчас действует до конца 2023 года.

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Чтобы исправить ситуацию с массовым распространением некачественного топлива, НАС просит отменить мораторий на проверки АЗС, а также поручить Росстандарту совместно с Генпрокуратурой срочно провести проверку качества топлива на заправках во всех регионах. В письме организации говорится о том, что за последние годы в стране появились нелегальные заправки и мобильные заправочные комплексы, «реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом».

Ранее эту информацию подтвердили и в Российском топливном союзе (РТС). По данным РТС, в стране может насчитываться 1–1,5 тысячи нелегальных заправок — это как переоборудованные под передвижные заправки газели и автобусы, так и бензоматы на в населенных пунктах и частных земельных участках.