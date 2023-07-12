"Москвич" с момента старта сборки произвел 11 тыс. автомобилей

Объем производства кроссоверов "Москвич 3" и "Москвич 3е" с момента старта сборки в ноябре 2022 года составил 11 тыс. авто. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба завода "Москвич".

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"Произвели 11 тыс. автомобилей со старта производства [с конца ноября прошлого года]", - рассказали в пресс-службе.

Продажи автомобилей "Москвич" в июне увеличились в 1,7 раза по сравнению с маем и составили более 1,5 тыс. Всего с момента старта продаж в марте 2023 года было продано более 4 тыс. кроссоверов "Москвич".