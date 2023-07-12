Renault представила рестайлинговое кросс-купе Arkana

Компания Renault представила рестайлинговое кросс-купе Renault Arkana
Компания Renault обновила кросс-купе Renault Arkana. В результате рестайлинга модель получила слегка измененную внешность и интерьер, а также было сокращено количество комплектаций.
У кросс-купе сохранилась решетка радиатора прежней формы, но она получила новый рисунок из множества ромбов. Их цвет будет отличаться в зависимости от комплектации. Хромированный молдинг между фарами стал черным, а поверх него установлен новый логотип марки. Все хромированные элементы заменены на черные.
Кресла отделаны специальным материалом Eco Tep, который на 10% состоит из биоматериалов и искусственной замши. На креслах и ремнях присутствует прострочка синими нитями.
Машина представлена в трех комплектациях: Evolution, Techno и Esprit Alpine. В оснащение базовой версии теперь входит навигация, диагональ экрана приборной панели осталась прежней, но теперь отображает больше информации. Напомним, кросс-купе Renault Arkana предназначенное для Европы при внешней схожести значительно отличается технически от модели, которая продавалась в России.