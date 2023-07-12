Renault представила рестайлинговое кросс-купе Arkana

Компания Renault обновила кросс-купе Renault Arkana. В результате рестайлинга модель получила слегка измененную внешность и интерьер, а также было сокращено количество комплектаций.

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У кросс-купе сохранилась решетка радиатора прежней формы, но она получила новый рисунок из множества ромбов. Их цвет будет отличаться в зависимости от комплектации. Хромированный молдинг между фарами стал черным, а поверх него установлен новый логотип марки. Все хромированные элементы заменены на черные.

Южный автомобиль

Кресла отделаны специальным материалом Eco Tep, который на 10% состоит из биоматериалов и искусственной замши. На креслах и ремнях присутствует прострочка синими нитями.

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