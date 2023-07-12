Бренд OMODA выходит на европейский рынок

В рамках стратегии глобального продвижения марки OMODA объявляет о выходе на европейский рынок. Первой страной в Европе, куда была доставлена партия футуристичных фастбэк-кроссоверов OMODA C5, стала Испания. Судно с автомобилями OMODA на борту прибыло из китайского Уху в испанский порт Лас-Пальмас, и это событие ознаменовало собой старт приема заказов модели на европейском континенте.

Следующим рынком для OMODA в Старом Свете станет Италия, куда готовится отправка первой партии автомобилей. Официальный запуск на европейском рынке состоится в четвертом квартале 2023 года.

Стильный и технологичный фастбэк-кроссовер OMODA C5 продолжает завоевывать популярность по всему миру благодаря непревзойденному дизайну, высокому качеству сборки, прекрасным ходовым характеристикам, интеллектуальным технологиям и высочайшим показателям по безопасности.

Марка OMODA демонстрирует впечатляющие результаты продаж в Мексике, Турции, Австралии, Израиле, на Ближнем Востоке и в России. С момента запуска модели суммарные продажи превысили 80 000 единиц, а до конца 2023 года этот показатель превысит 200 000 реализованных автомобилей благодаря расширению глобального присутствия марки в 21 стране мира.

Первым экспортным рынком для OMODA стала Россия, где за несколько месяцев марка приобрела большую популярность у потребителей. Автомобили OMODA вошли в число самых желанных среди российских автолюбителей: в период с января по июнь 2023 года официальными дилерами было реализовано 13 800 экземпляров. Бестселлером остается фастбэк-кроссовер OMODA C5, которому по итогам первого полугодия отдали предпочтение 13 415 потребителей. Модель попала в топ-5 самых продаваемых легковых автомобилей на российском рынке и стала наиболее востребованной среди всех автомобилей иностранных брендов, приобретенных в кредит и посредством маркетинговых программ.