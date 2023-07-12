АвтоВАЗ запатентовал детали для новой LADA Iskra

Недавно в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности заметили новые охранные документы. Среди запатентованных деталей оказались элементы обивки потолка, заглушка в задних стойках кузова и элемент крепления топливного бака.

Поначалу новинка будет собираться вместе с Granta, до тех пор пока ее не снимут с производства после 2026–2027 годов. Ожидается, что АвтоВАЗ представит целую линейку авто под одним названием, в которую войдут седан, универсал и кросс-универсал с увеличенным клиренсом.