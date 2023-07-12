Водителей освободят от штрафов с камер, если перед ними не было знаков

Водителя освободят от наказания за нарушение правил, если перед камерой, которая зафиксировала его, не было предупреждающего знака. Но произойдет это не раньше 2024 года. Когда вступит в силу соответсвующий закон, а также будут приняты необходимые поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

А пока водителям приходится отвечать за выявленные таким способом нарушения, депутаты обращаются в правительство с предложениями камеры все-таки обозначать. Так, например, депутат фракции "Новые люди" Антон Ткачев сообщил об отправке премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение зафиксировать в законодательстве необходимость установки предупреждающего знака перед каждым передвижным комплексом фотовидеофиксации нарушений ПДД. По его мнению, сейчас такие знаки размещают перед стационарными камерами, а вот передвижные периодически не обозначены.

Белая табличка со схематическим изображением камеры фотовидеофиксации хорошо знакома всем российским водителям - это верная причина снизить скорость. Информационный знак обозначает скорую встречу с камерой фотовидеофиксации нарушений ПДД, избежать кары от которой можно только одним способом - не нарушать правила. С 2021 года в Правилах дорожного движения было прописано требование устанавливать такой знак о контроле скорости за 150-300 метров вне населенных пунктов. А в случае с населенным пунктом - просто устанавливать на въезде в него. Так в Москве разом сняли несколько сотен табличек, поскольку столица чрезвычайно богата комплексами фотовидеофиксации, о наличии которых ранее предупреждали практически на каждом столбе. Теперь - нет. Вместо 700 информационных знаков в Москве добавили 50 новых на въездах в город и тем самым закрыли вопрос с исполнением поправок к ПДД.

Что происходит в Московской области: еще в начале 2020 года в этом регионе ушел в прошлое один из видов комплексов фотовидеофиксации - так называемые "треноги". Вместо них применяются передвижные комплексы нового типа. Они построены на унифицированной платформе, на базе автомобилей с единой яркой цветографической схемой, что делает такие посты контроля хорошо заметными на дороге, и способствует предупреждению нарушений со стороны водителей. И перед всеми передвижными комплексами в Московской области установлены знаки 6.22 - "Фотовидеофиксация".

Еще в 2021 году оператор подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения "МВС Груп" отчитался, что по итогам совместной с ГИБДД проверки было установлено более двух тысяч новых предупреждающих знаков на трассах и въездах в города и деревни. В пресс-службе компании пояснили, что передвижные комплексы работают в течение месяца исключительно в местах, указанных областным ГИБДД, после чего комплекс перемещается вместе со знаком "Фотовидеофиксация".

Однако строгое следование букве закона принято, увы, не везде. "Постоянные" камеры на столбах пометили все, а вот с передвижными комплексами, теми же треногами, которые еще есть в некоторых регионах, случаются недопонимания. Выставить камеру - выставили, а о табличках, информирующих водителя, не подумали. Или забыли. Презумпция невиновности не позволяет предположить, что кто-то умышленно не предупредил водителя о скором появлении на его пути прибора, контролирующего соблюдение Правила. Дабы на корню такой исход предупредить, фракция "Новые люди" и предложила законодательно закрепить требование устанавливать информационный знак перед подвижными установками контроля скорости, а в случае отсутствия оного считать штраф недействительным.

Но напомним, уже с 1 сентября следующего года вступят в силу поправки в законодательство, в которых прямо прописан запрет на использование камер без предупреждающих знаков. В таких случаях полученная с комплексов информация не сможет использоваться для привлечения к ответственности.

К сожалению, одних этих поправок маловато. Необходимо вносить и изменения в Кодекс об административных правонарушениях. И такие поправки были внесены в Госдуму сенаторами Андреем Турчаком, Андреем Клишасом и Ириной Рукавишниковой. В частности, в статье 24.5 КоАП предлагается закрепить, что нарушение этих требований и порядка исключает производство по делу об административном правонарушении. Но когда эти поправки будут приняты - пока неизвестно. А сейчас у судов практика единая: выявлено нарушение - штраф.

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