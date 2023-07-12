«АвтоВАЗ» планирует повысить цены на весь модельный ряд автомобилей Lada в октябре, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник в компании.

По его данным, отпускные цены на Lada Granta, Vesta и другие модели вырастут минимум на 10%, в зависимости от модели, спроса на нее и курса рубля. В частности, цена Lada Granta в базовой комплектации может увеличиться с нынешних 819 тыс. рублей до 910 тыс. рублей, Vesta может подорожать до 1,8 млн рублей с нынешних 1,68 млн рублей.

На «АвтоВАЗе» сообщили Mash, что нестабильный курс валют влияет на ценообразование со стороны поставщиков субкомпонентов и сырья, завозимых из-за границы, и прогнозировать цены на автомобили в долгосрочной перспективе невозможно.